Varazze, in fiamme il tetto di una casa dove sono ospitati Migranti, nessun ferito

Varazze – Hanno sentito odore di bruciato e hanno subito chiamato i soccorsi. Un incendio ha gravemente danneggiato il tetto di un’abitazione vicina alla chiesa della frazione di Alpicella, nel comune di Varazze, dove sono ospitati alcuni Migranti.

Le fiamme si sono estese anche al tetto della chiesa causando ulteriori danni.

Quando hanno sentito odore di bruciato ed hanno visto il fumo che entrava dal sottotetto, operatori e Migranti hanno subito lasciato l’abitazione dopo aver avvisto i vigili del fuoco che, quando sono arrivati hanno subito dato il via alle operazioni di spegnimento.

Fortunatamente non si segnalano feriti ma i danni sono rilevanti. Indagini in corso per accertare l’origine dell’incendio ma quasi certamente si tratta di un surriscaldamento della canna fumaria di una stufa.