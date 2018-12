Fuochi d’artificio a ritmo di musica in piazza De Ferrari – Diretta Video

Genova – Fuochi d’artificio in piazza De Ferrari questa sera, a partire dalle 18, accompagnati dalle celebri note musicali dell’Aida.

Un momento di festa e di meraviglia in occasione della prima al Teatro dell’Opera Carlo Felice, della celebre opera di Giuseppe Verdi.

La festa è iniziata alle 17, con la distribuzione gratuita alla cittadinanza di cioccolata calda e dolci tipici genovesi (canestrelli e pandolce) ed è proseguita, alle 18 con i fuochi d’artificio ritmati dalle arie dell’Aida.

Si tratta del primo degli appuntamenti voluti da Regione Liguria e dal Comune di Genova in questo dicembre all’insegna del linguaggio della luce: seguiranno le accensioni degli Alberi di Natale e soprattutto del Tunnel di luci più lungo d’Europa, in programma sabato 8 dicembre. Gran finale come tradizione col Capodanno in piazza De Ferrari.