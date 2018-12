Piaggio Aero, atteso per oggi il commissario promesso da Di Maio e Toti

Genova – Un vertice in Regione per attendere la nomina del commissario per la gestione dell’amministrazione controllata garantita venerdì scorso dal ministro del Lavoro Luigi Di Maio e “controfirmata” dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Tornano sul sentiero di guerra i 1200 lavoratori della Piaggio Aero che venerdì scorso hanno bloccato il traffico a Sestri Ponente e ad Albenga per protestare contro il ritardato pagamento degli stipendi di novembre e per la mancanza di certezze per il futuro occupazionale e dell’azienda.

Venerdì scorso lo sciopero con corteo che ha paralizzato il ponente genovese con il blocco della rotatoria di via Siffredi a Sestri e con il blocco, ad Albenga, del casello autostradale sulla A10 Genova-Ventimiglia e oggi cauto ottimismo perchè sia il presidente della Regione Toti e sia il ministro del Lavoro Di Maio avevano assicurato che la nomina sarebbe arrivata al massimo lunedì.

Difficile immaginare cosa accadrebbe se il patto non venisse mantenuto e se ci fosse un ulteriore ritardo nella nomina del commissario all’amministrazione controllata della Piaggio Aero.

I lavoratori si aspettano un pagamento immediato degli stipendi e tredicesime e l’avvio di una trattativa chiara sul futuro aziendale. In caso contrario potrebbero decidere di tornare in piazza con altre manifestazioni con cortei e blocchi.