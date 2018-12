Sampierdarena – Entrano in un negozio e cercano di rubare confondendo il titolare, tre arresti – VIDEO

Genova – Sono entrati in sei in un negozio di via Rolando, a Sampierdarena, per fare confusione e cercare di rubate alcuni oggetti in vendita. Un gruppo di cittadini ecuadoriani tra i 19 e i 28 anni hanno dato vita, sabato mattina, ad un movimentato episodio concluso con l’arresto di tre di loro da parte della polizia.

Nella mattina di sabato scorso, il gruppo, composto da tre uomini e tre donne. è entrato in un negozio con la scusa di voler acquistare un paio di scarpe ma quando il titolare ha cercato il numero, hanno iniziato a girovagare, creando apposta confusione per tentare di rubare qualcosa.

Mentre una donna ha distratto il titolare provando delle scarpe, una seconda giovane ha tentato di impossessarsi di una sciarpa, che ha nascosto sotto la giacca, ma è stata notata e redarguita da una dipendente, che l’ha così obbligata a rimetterla a posto.

Non paga, la ragazza ha preso una scatola di scarpe e, alle rimostranze del negoziante, lo ha apostrofato in malo modo. Quando quest’ultimo ha tentato di riprendersi la scatola, gli altri cinque lo hanno circondato e colpito con degli schiaffi al volto. Ne è nato un parapiglia, di cui ha approfittato un secondo giovane per mettersi in tasca tre confezioni di profumo. All’arrivo delle volanti, tre giovani erano già riusciti ad allontanarsi mentre gli altri tre, tra cui la ragazza che aveva tentato di rubare sciarpa e scarpe ed il ragazzo che aveva preso i profumi, sono stati accompagnati in questura.

I tre arrestati, tutti con precedenti di polizia per reati quali rissa, lesioni, resistenza ed oltraggio, sono stati associati alle carceri di Marassi e Pontedecimo.