Traffico a Genova, da questa sera la chiusura della rampa di accesso all’autostrada da via Cornigliano

Genova – Chiusura delle rampe di accesso all’Autostrada A10 Genova Ventimiglia per i veicoli che percorrono via Cornigliano e Tir costretti a scendere in via Siffredi, a Sestri Ponente e a percorrere la viabilità cittadina prima di immettersi nel percorso “dedicato” da e per il Porto.

Nuovi prevedibili guai, a partire da questa sera, per il traffico della zona del ponente genovese con la chiusura, sino al 7 dicembre, degli accessi realizzati per “alleggerire” il traffico pesante in entrata e uscita dall’autostrada, al casello di Genova-Aeroporto.

Lavori urgenti fanno infatti scattare la chiusura da questa sera sino al 7 dicembre per completare l’opera e per sostituire una trave che si è spezzata e deve essere sostituita.

