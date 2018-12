Certosa, muore nel sonno a 19 anni: forse infezione da stafilococco

Genova – E’ morta nel sonno ad appena 19 anni.

E’ accaduto in via Mansueto, a Certosa. Vittoria Bellini è stata ritrovata priva di vita nella sua stanza. Da alcuni giorni lamentava un fastidioso mal di gola che l’ha spinta a fare dei controlli. Il tampone ha evidenziato la presenza di una infezione da stafilococco ma non è ancora chiaro se sia stato il batterio a provocare la morte della giovane.

La risposta definitiva sulla causa della morte della giovane arriverà solo con l’autopsia.

Intanto la Procura di Genova ha aperto un’inchiesta. Il sostituto procuratore Fabrizio Givri potrebbe affidare l’incarico ad un medico legale già nella mattinata odierna.