5 per Mille – Ecco la top 50 di chi riceve di più in Liguria

Genova – Aiutare le associazioni e gli enti benefici della Liguria con una firma per il 5xmille. Una pratica ancora poco diffusa in Italia ma che sta lentamente crescendo nei numeri e dell’entità delle somme ricevute dai benefatori.
L’Agenzia delle Entrate ha diffuso i dati legati ai contributi 2016 ed ha reso noti i 50 nominativi che hanno ottenuto le somme complessive più alte.
Eccolo:
FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS 5.113.977,86
ISTITUTO GIANNINA GASLINI 3.438.139,66
ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA ONLUS 1.839.746,29
ASS. GIGI GHIROTTI PER LO STUDIO E LA TERAPIA DEL DOLORE 1.025.263,96
IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN MARTINO‐IST‐
ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO 842.038,45
FONDAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA AL NEUROBLASTOMA ONLUS 262.322,49
MAKE A WISH ITALIA ONLUS 106.864,66
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA 96.591,35
CCS ITALIA CENTRO COOPERAZIONE SVILUPPO ONLUS 80.263,00
GENOVA 74.915,50
FONDAZIONE SAN MARCELLINO 73.180,36
FONDAZIONE COSTA CROCIERE 71.967,26
FONDAZIONE GENOA 1893 65.722,15
ASSOCIAZIONE COMUNITA’ SAN BENEDETTO AL PORTO 62.280,01
COMITATO ASSISTENZA MALATI “TIGULLIO” ‐ ONLUS 61.708,34
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE D’ORO SAMPIERDARENA 59.237,09
SPES ASSOCIAZIONE AUSER 51.052,22
ASSOCIAZIONE DOTT. FRANCO GUIDO ROSSI 48.451,47
A.B.E.O. LIGURIA ONLUS 46.629,53
P.A. CROCE VERDE PONTEDECIMO 45.600,53
ASSOCIAZIONE AMICI DEL CANE 44.474,39
LA BAND DEGLI ORSI 43.892,24
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI 43.559,21
ASSOCIAZIONE SAN FRANCESCO 42.798,73
FONDAZIONE ISTITUTO DAVID CHIOSSONE PER I CIECHI E GLI
IPOVEDENTI ONLUS 39.906,28
ASSOCIAZIONE PER LE MALATTIE REUMATICHE INFANTILI 39.442,61
LEGA ITALIANA CONTRO I TUMORI SEZ. PROV.LE GENOVA 38.924,22
SAVONA INSIEME 38.275,82
MACIBOMBO ‐ TUTTINSIEME 36.836,45
ASSOCIAZIONE “PER IL SORRISO DI ILARIA DI MONTEBRUNO” 35.047,48
ASSOCIAZIONE DON NANDO NEGRI 34.842,90
ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DISABILI VIDONI E OLTRE (FA.DI.VI.E OLTRE) 34.047,88
FIND THE CURE ITALIA 33.376,93
ASSOUTENTI LIGURIA 33.310,37
FONDAZIONE LIVIO SCIUTTO ONLUS 31.416,49
ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME DI POLAND 30.801,03
CEPIM CENTRO ITALIANO DOWN ONLUS 30.069,01
FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE GENOVA 29.511,46
ASSOCIAZIONE “OASI DEI MICI FELICI” 29.363,93
FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI MELVIN JONES
DISTR.LIONS108‐I‐A‐2 29.312,51
ASSOCIAZIONE DI P.A. CROCE BIANCA GENOVA BOLZANETO ‐ ONLUS 28.887,23
FONDAZ. PER LA RICERCA SUL TRAPIANTO DEL MIDOLLO OSSEO 28.039,06
ASSOCIAZIONE PER L’ASSISTENZA AL DIABETE GIOVANILE 27.280,70
ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA DI CEPARANA DI BOLANO 27.060,68
ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETA’ ATTIVA PER LA SOLIDARIETA’ 26.875,51
COMITATO ASSISTENZA MALATI DELL’ING. A. PERIOLI 26.200,86
U.N.A. UOMO NATURA ANIMALI 26.183,71
SMA SOLIDALE 25.211,72
FONDAZIONE TENDER TO NAVE ITALIA 25.118,10
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE BUSALLESE 24.860,50