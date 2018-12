Pozzuoli, gara di velocità tra auto: 21enne investe e uccide spazzino

Pozzuoli (Napoli) – Un 21enne ha investito e ucciso un operatore ecologico durante una gara clandestina tra le vie di Pozzuoli.

E’ accaduto nella notte. Il ragazzo stava gareggiando contro un coetaneo quando ha travolto frontalmente l’operatore ecologico, un 62enne che si stava recando al lavoro in sella al suo motorino.

L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono arrivati i soccorsi sanitari che non hanno potuto far altro che accertare la morte dell’uomo. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i Carabinieri di Pozzuoli che hanno ricostruito i minuti immediatamente precedenti all’incidente ed hanno arrestato il 21enne per omicidio stradale.

I militari hanno immediatamente ascoltato il giovane, fermo sul luogo del sinistro, il quale ha fornito loro una versione di comodo. La successiva visione delle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza ha permesso di stabilire quanto accaduto: si vedono i due giovani affiancarsi ed ingaggiare una folle corsa tra le strade del cenno.

Dopo aver scampato un primo scontro frontale con un’auto, l’impatto fatale con lo scooter del 62enne, secondo i rilievi avvenuto a 100 chilometri all’ora.

Il Gip di Napoli ha convalidato l’arresto con regime domiciliare. Il secondo partecipante alla corsa clandestina, invece, risulta indagato in stato di libertà per omicidio stradale in concorso.