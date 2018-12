Ventimiglia – Migrante folgorato nel tentativo di passare il confine sul tetto di un treno

Ventimiglia – Ha cercato di passare il confine con la Francia sul tetto di un treno ma è rimasto folgorato da una scarica di corrente. Tragedia sfiorata, nella notte, lungo la linea ferroviaria che da Ventimiglia conduce verso il confine. Un giovane migrante ha pensato di tentare un espediente per passare in Francia ed è salito sul tetto di un treno nei pressi della stazione.

Quando il treno si è mosso, però, il giovane è entrato in contatto con la linea di alimentazione ad alta tensione ed è stato colpito da una scarica che avrebbe potuto ucciderlo.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e delle forze dell’ordine e il giovane è stato soccorso e trasferito in ospedale. Viste le condizioni particolarmente gravi, i medici hanno deciso il trasferimento urgente al centro grandi ustionati dell’ospedale di Pisa.

L’episodio è avvenuto poco prima della mezzanotte e ora indagano le forze dell’ordine per accertare se il giovane sia salito dietro suggerimento di qualcuno.