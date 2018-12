Eventi – Alla Feltrinelli arrivano i Maneskin – FOTO

Genova – Una Feltrinelli gremita ha accolto i Maneskin che questo pomeriggio hanno salutato i fan nello store genovese di via Ceccardi.

Grandi e piccini si sono messi in coda già nella tarda mattinata ed hanno atteso con pazienza il proprio turno per poter salutare Damiano, Victoria, Thomas e Ethan.

Un’emozione contenuta a stento, soprattutto tra i più giovani, che hanno abbracciato i quattro di Roma quasi increduli ricevendo in cambio sorrisi e tanta gentilezza, oltre all’autografo sul disco ed alla foto ricordo.

I Maneskin sono reduci dal successo ottenuto nell’undicesima edizione di X Factor e dal primo singolo “Morirò da re”. Impegnati in un tour in giro per l’Italia, Damiano e soci stanno promuovendo il loro disco “Il ballo della vita”, già certificato disco di platino dalla FIMI.

Il secondo singolo estratto dal lavoro in studio recentemente uscito è “Torna a casa”, scritto dalla band inieme a Fabrizio Ferraguzzo che con i ragazzi ha realizzato l’intero album.

Reduci dal concerto di Brescia, i Maneskin torneranno sul palco a Venaria Reale il prossimo 9 dicembre per le ultime date di questo 2018. Dopo una pausa dall’Italia, la band tornerà ad esibirsi a marzo per un tour già sold out.