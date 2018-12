Morto l’armatore Aldo Grimaldi, aveva 96 anni

Genova – Lutto nel mondo degli armatori. E’ morto oggi, all’età di 96 anni, l’armatore Aldo Grimaldi.

L’armatore era nato a Solofra (AV) il 30 luglio 1922. Nipote dell’Armatore Achille Lauro, ha passato tutte le proprie vacanze da studente lavorando a bordo delle navi dello zio per procurarsi indispensabili esperienze prima di ritornare, ad ogni inizio d’anno scolastico, ai propri studi nautici. Dopo il diploma di Capitano di Lungo Corso, si laurea in Scienze Economiche e Marittime all’Università di Napoli.

Durante la guerra presta servizio come guardiamarina. Al termine del conflitto inizia la propria attività armatoriale fondando con gli altri tre fratelli, Luigi, Mario e Guido, la sua prima compagnia di navigazione, “Fratelli Grimaldi Armatori”, prima con navi da carico e poi passeggeri, costituendo così il nucleo di quello che sarebbe poi diventato il Gruppo Grimaldi.

Fin dai primi anni di vita del gruppo, Aldo Grimaldi si è sempre occupato direttamente sia della progettazione che della gestione delle navi della flotta.

Aldo Grimaldi è Presidente di Grimaldi Holding. Inoltre, fa parte del Consiglio di Amministrazione della SIAT (oggi del Gruppo Unipol), la più importante Società italiana di assicurazione nel campo marittimo, ed è Presidente del Consorzio Grimaldi Group, finalizzato all’acquisizione e gestione di terminal marittimo portuali. Nel marzo 1995 è stato eletto alla Presidenza di Confitarma (Confederazione Italiana Armatori), carica che ha ricoperto fino al maggio ‘97 con l’incisività che gli è consueta, per affermare e accrescere la rappresentatività della Confederazione nello sviluppo economico del Paese. Nel 2002 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere del Lavoro. Nel 2007 gli è stato conferito il Premio BT – Assagenti quale “uomo dell’anno dello shipping internazionale” per le sue capacità indiscusse di armatore e quale esempio da seguire per le giovani generazioni di imprenditori. Nel 2011 gli è stato assegnato il “Cristoforo Colombo Award” riconoscimento dello Shipping internazionale che il Lloyd’s List assegna ogni anno non solo alla carriera di illustri personaggi del settore ma anche a coloro che continuano ad operare con innovazione, lungimiranza e visione del mercato.

Sposato con Eugenia Massa, vive a Genova e ha tre figli: Giovanni, Isabella e Alessandra, tutti presenti nel CdA di Grimaldi Holding.