Ponte Morandi, dipendenti Ansaldo Energia multati per i parcheggi “di emergenza”

Genova – Raffica di multe per i dipendenti di Ansaldo Energia che in questi giorni, con la riapertura di corso Perrone, hanno lasciato l’auto parcheggiata lungo il muro di cinta dell’azienda perchè impossibilitati a parcheggiare altrove per la ben nota emergenza del ponte Morandi.

La polizia municipale ha multato tutte le vetture lasciate in sosta vietata e al loro ritorno gli operai hanno trovato un’amara sorpresa natalizia.

Il “caso” si è trasformato in un video di protesta, girato da uno dei dipendenti, e postato poi su Facebook.

I dipendenti potevano prima parcheggiare nelle vie attorno allo stabilimento e che oggi fanno parte delle zone precluse al traffico per l’emergenza del crollo di ponte Morandi. Una drastica riduzione degli spazi dove parcheggiare che ha indotto molti operai a lasciare l’auto in sosta vietata ma comunque in modo da non intralciare il traffico.