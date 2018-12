Sfera Ebbasta, panico al concerto e muoiono 6 ragazzi

Ancona – Scoppia il panico al concerto di Sfera Ebbasta e 6 ragazzini perdono la vita e altri 100 restano feriti in modo anche grave. Tragedia ieri sera a Madonna del Piano di Corinaldo, in provincia di Ancona dove il celebre trapper, idolo dei ragazzini, si stava esibendo in un concerto in discoteca.

Tra gli oltre mille partecipanti si sarebbe scatenato il panico per il lancio di uno spray urticante e la folla si è accalcata verso l’uscita con una reazione incontrollabile che ha letteralmente investito le persone che si trovavano in mezzo.

Molti sono caduti a terra e sono stati calpestati mentre altri sono rimasti schiacciati dall’enorme pressione creata dal gruppo in fuga.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e delle forze dell’ordine ma per 5 ragazzi tra i 12 e i 14 anni non c’è stato nulla da fare. Morta anche una mamma di 40 anni che accompagnava i figli al concerto.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente e per accertare come si siano svolti i fatti ma anche per assicurare che tutti i dispositivi di sicurezza siano stati messi in funzione.