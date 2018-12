Andar per statue, un viaggio in Liguria attraverso 85 opere

Genova – E’ stato presentato martedì l’ultimo libro di Patrizia Traverso e Stefano Tettamanti dal titolo “Andar per statue a Genova e in Liguria in 85 tappe”.

Edito da Il Canneto editore, il libro è un viaggio da ponente a levante alla scoperta della Liguria attraverso alcune statue che ne raccontano la popolazione, il territorio e la storia.

Un percorso che conduce il lettore in un itinerario guidato per conoscere le opere d’arte spesso meno note della regione; una sorpresa continua tramite le 85 tappe scelte che spinge a guardarsi intorno conoscendo sempre più a fondo quel che si cela dietro ai monumenti.

Come racconta la stessa Patrizia Traverso, il libro “è un percorso alla scoperta delle statue e dei monumenti che di solito non notiamo quando andiamo in giro. Abbiamo cercato di far raccontare la loro storia alle statue. Il nostro percorso inizia a ponente, da Ventimiglia, con la riviera e l’entroterra. Poi si va avanti incontrando statue più nascoste o statue inaspettate come quella di Mike Bongiorno, poco distante dal teatro Ariston. In questo nostro viaggio abbiamo trovato personaggi storici, politici o dello spettacolo o personaggi anonimi ma interessanti, come la statua davanti alla biblioteca di Andora con il ragazzino intento a leggere nonostante il cane cerchi di farlo giocare. Il percorso finisce a levante con Sarzana, La Spezia e le Cinque Terre. E’ un modo di andare a conoscere la Liguria attraverso una chiave di lettura inedita. Ogni scheda ha riferimenti storici e curiosità che riguardano il personaggio o il territorio“.

Un equilibrio tra le immagini, catturate dalla fotografa nominata quest’anno ambasciatrice di Genova nel mondo, e le schede a cura di Stefano Tettamanti, che si concludono con un consiglio letterario o musicale per meglio addentrarsi nelle meraviglie della Liguria.