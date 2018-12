Cactus Market, ai Giardini Luzzati arte, cibo e mercatini

Genova – Il week end dell’Immacolata si è appena concluso e ha visto dare il via al Cactus Market Christmas Edition ai Giardini Luzzati: un evento che accende le luci natalizie tra bancarelle e artisti e che dal 14 dicembre andrà avanti senza sosta fino alla vigilia di Natale.

L’idea del Cactus Market è nata per rispondere ai problemi di vuoto che ancora colpiscono il mondo creativo genovese: quattro artigiani hanno deciso di creare uno spazio in città dove poter esporre i propri lavori manuali, senza dover necessariamente spostarsi da Genova per poter vendere la loro arte. Il Cactus è stato scelto come elemento chiave per la sua autonomia e la capacità di sopravvivere senza acqua e in condizoni sfavorevoli. Spinoso fuori, morbido e pieno di latte all’interno, una sorta di alter ego al classico abete natalizio.

I progetti coinvolti in questa iniziativa hanno come comune denominatore la creatività e l’originalità di prodotti unici, realizzati a mano partendo da materiali vergini che al termine delle lavorazioni diventano pezzi unici. Il mercatino è stato pensato come durevole nel tempo, e non il classico mordi e fuggi: più giornate consecutive per creare un vero e proprio evento di condivisione e non una corsa alla ricerca del regalo last-minute.

Al Cactus Market sarà possibile trovare oggetti di ogni sorta: accessori, abbigliamento, piante, bijoux, stampe, giochi, ceramiche e molto altro. Oltre alle bancarelle, sono previsti workshop, esibizioni di artisti di strada, presentazioni di libri, incontri culinari e intrattenimento per i più piccoli.

Per ulteriori informazioni è possibile seguire sull’evento FB: https://www.facebook.com/events/169650403961933/ e sulle pagine del Cactus: https://www.facebook.com/cactusgenova/ e dei Giardini Luzzati: https://www.facebook.com/GiardiniLuzzati/

PER INFO e RICHIESTE: Francesca Principato: tel. 338 6980945mail: cactusgenova@gmail.com Ufficio Stampa Giardini Luzzati Micol Israel: tel. 3470122556Mail: micolisrael@yahoo.it