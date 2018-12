Incidente mortale in via Milano, indagini in corso

Genova – Saranno le telecamere presenti nella zona a chiarire la dinamica dell’incidente mortale avvenuto ieri pomeriggio in via Milano, nel quale ha perso la vita un motociclista di 60 anni.

L’uomo era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo dopo una brusca frenata ed è finito contro il marciapiede morendo sul colpo.

Inutili per lui i soccorsi del 118. Il personale paramedico non ha potuto far altro che costatare il decesso.

Le indagini sono state avviate per chiarire se, a provocare l’incidente mortale, sia stato un malore improvviso oppure un altro veicolo che si è poi allontanato senza prestare soccorso. Ipotesi che farebbe scattare il reato di omicidio stradale.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per esaminare le registrazioni video delle telecamere della zona per verificare come siano andati i fatti.