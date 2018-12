Meteo Liguria -Inizio settimana con il sole ma da mercoledì tornano le nuvole e il freddo

Genova – Inizio settimana all’insegna del sole e del cielo sereno, secondo gli esperti Meteo di Limet Liguria ma già da mercoledì potrebbe arrivare una nuova perturbazione con nuvole e un brusco calo delle temperature per effetto di correnti di aria fredda provenienti da Nord.

Previsioni per oggi, lunedì 10 dicembre 2018: Soleggiato e terso, con cielo sereno su tutta la regione dalla mattina alla sera.

Venti: forti settentrionali al mattino. Si indeboliscono in giornata.

Mari: Mosso sotto costa per onda lunga, mosso o molto mosso al largo

Temperature: Senza variazioni di rilievo, si mantengono su valori miti.

Costa min: +8/+12 °C, max: +16/+20°C

Interno min: +1°/+9°C, max: +12°/+15°C

Martedì 11 dicembre 2018: Mattinata ancora all’insegna del sole su tutta la regione. Tra pomeriggio e sera velature in arrivo da ovest, e comparsa di alcune nubi basse sul settore centro-occidentale che andranno ad espandersi ed infittirsi un po’ su turra la regione nel corso della notte.

Venti: Dapprima settentrionali generalmente deboli od al più localmente moderati, ruotano da sud est in giornata.

Mari: Generalmente mosso.

Temperature: In calo nei valori massimi.

Tendenza per: mercoledì 12 dicembre 2018: Aumento della nuvolosità con cielo coperto in giornata e la possibilità di qualche debole pioggia. Ventilazione da sud est in rotazione da nord e successivo rinforzo. Temperature in calo. Evoluzione comunque da confermare.