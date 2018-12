Mignanego – Fiamme in una villetta, intossicate due persone

Mignanego – Due persone sono rimaste intossicate, nella notte, in un incendio divampato per cause ancora da accertare all’interno di una villetta di Mignanego, nell’entroterra genovese.

All’arrivo dei vigili del fuoco, allertati da vicini di casa, l’abitazione era in fiamme e all’interno sono stati trovati un uomo e una donna, privi di sensi, intossicato dal denso fumo nero che aveva ormai invaso l’intera abitazione.

I pompieri hanno salvato i due, portandoli all’esterno della villetta, lontano dalle fiamme, e li hanno affidati alle cure del personale del 118 intervenuto sul posto.

Immediatamente dopo sono iniziate le operazioni di spegnimento dell’incendio mentre i feriti venivano trasportati con la massima urgenza all’ospedale San Martino di Genova e sottoposti a terapia iperbarica per ossigenare il sangue e i tessuti.

La donna è ricoverata in codice giallo e sembra rispondere meglio alle cure mentre l’uomo è ancora in codice rosso, il più grave.

Indagini in corso per accertare come si sia originato l’incendio.