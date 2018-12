Si sposa la figlia dell’uomo più ricco d’India, alla festa arriva Beyonce ed è show

Nuova Delhi (India) – La figlia si sposa, viene organizzata la festa e a cantare arriva Beyonce.

No, non è il sogno svanito al risveglio di qualche sposa decisa a non far dimenticare le proprie nozze agli invitati, ma quanto accaduto ad Isha Ambani e al futuro marito Anand Piramal.

Isha è la figlia di Mukesh Ambani, presidente della Reliance Industries, la più grande compagnia privata del Paese, ed è considerato l’uomo più ricco dell’India.

Isha e futuro marito erano dunque impegnati dei tradizionali festeggiamenti che precedono il matrimonio quando ad intrattenere futuri sposi e ospiti, tra cui Hillary Clinton e Priyanka Chopra solo per citarne alcuni, è arrivata Queen Bey, fasciata in uno splendido abito rosso realizzato proprio da uno stilista indiano.

Accompagnata dalla sua band, Beyonce ha cantanto e ballato reagalando ai presenti uno show con tanto di cambio d’abito. La diva ha postato diverse foto sul suo profilo Instagram e i video della performance hanno invaso i social in pochi istanti.

Isha e Anand si sposeranno a Mumbai il prossimo 12 dicembre, mercoledì. La festa per il sì sarà grandiosa e altri nomi importanti dello show biz sono attesi da tutto il mondo.