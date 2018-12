Varese Ligure, si ribalta il fuoristrada: morto 82enne

Varese Ligure (La Spezia) – Un uomo di 82 anni è morto nel pomeriggio di ieri a Varese Ligure dopo essersi ribaltato con il suo fuoristrada.

L’incidente mortale si è verificato intorno alle 16.30 in località Pian dei Groppi. Per cause ancora da accertare, l’auto che viaggiava in direzione di Varese si è ribaltata e l’82enne è morto sul colpo.

In pochi minuti sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro se non accertare il decesso dell’uomo. Presenti anche due squadre dei Vigili del Fuoco di Brugnato e due pattuglie della Polizia Stradale della Spezia che si sono occupate di compiere i rilievi del caso per poter stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Non è da escludere che l’uomo possa aver perso il controllo del veicolo a seguito di un malore.