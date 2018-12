Cure veterinarie gratis per gli animali di anziani e indigenti in Liguria

Genova – Assistenza veterinaria gratuita per gli animali domestici di anziani e indigenti sul territorio: questo l’ordine del giorno votato e approvato all’unanimità questa mattina nel consiglio regionale della Liguria.

Le motivazioni che hanno portato a questa decisione sono state argomentate da Matteo Rosso, medico e Presidente della Commissione Sanità: “Un animale da compagnia, per chi è anziano e spesso anche solo, diventa una vera e propria terapia aggiunta che consente all’anziano di non scivolare nella depressione, nella solitudine e altrettanto spesso questi animali sono per loro l’unica compagnia e affetto nelle lunghe giornate che spesso trascorrono nella solitudine. Per fare un esempio concreto un cane di taglia media può costare sino a 400€ annui per le prime cure, per i vaccini e il microchip, un gatto costa all’incirca la metà. È ovvio quindi che per un anziano in gravi condizioni economiche, accertate dal Comune di residenza, siano cifre che pesano eccessivamente sulle loro tasche.”

“Ormai gli accertamenti clinici e le cure di primo soccorso per gli animali da affezione sono diventati molto accurati, ma anche molto costosi – prosegue il consigliere regionale – e lo scopo del provvedimento va proprio in questa direzione di aiutare agli anziani indigenti a poter prestare al loro amico a 4 zampe le prime cure emergenziali, i vaccini e l’applicazione del microchip di riconoscimento. Lo potranno fare in maniera gratuita presso gli ambulatori delle ASL di competenza oppure in alcuni studi veterinari convenzionati”.

In Liguria sono stati registrati all’anagrafe oltre 220 mila animali domestici, di fatto uno ogni otto abitanti.