Liguria in 4k con il nuovo video di Yuri Palma

Genova – Il videomaker Yuri Palma torna con una nuova produzione sulla Liguria nella quale mostra tutte le bellezze della regione attraverso tecniche innovative di videomaking che lo hanno reso protagonista nel Festival internazionale della Scienza di Genova nel 2017.

Già noto tra i videomaker per aver realizzato il primo video in 8K europeo a 15 anni, nel 2015, Yuri continua a portare innovazione nel settore anche per le inquadrature e le soluzioni tecniche inusuali.

Nel video mostra la Liguria e Camogli in particolare in un modo piuttosto particolare.