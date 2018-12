Tir contro guardrail sulla Guido Rossa, rallentamenti a ponente

Genova – Disagi per la viabilità in via Siffredi direzione levante per un incidente che si è verificato questa mattina sulla Guido Rossa.

Qui, per cause ancora da accertare, un mezzo pesante è andato a sbattere contro un guardrail. L’incidente si è verificato intorno alle 10.00 di questa mattina, poco prima della rampa di via San Giovanni d’Acri.

Secondo quanto finora ricostruito, sembra che il tir abbia avuto un guasto allo sterzo.

Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti e non si segnalano feriti. Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco.