Autobus in avaria in via delle Fontane, code e traffico rallentato

Genova – Traffico fortemente rallentato in via delle Fontane per un autobus Amt in avaria.

Il mezzo stava viaggiando in direzione mare quando si è guastato non riuscendo a proseguire la marcia.

Vista l’ora di punta, code e traffico a rilento stanno caratterizzando il tratto tra piazza della Nunziata e via Gramsci.

Sul posto stanno operando i tecnici dell’azienda. Possibili disagi alla circolazione in entrambe le direzioni sono possibili fino alla ripartenza del mezzo o alla rimozione dello stesso.

Sul posto sono presenti anche gli agenti della Polizia Locale.