Scarafaggi cadono tra i passeggeri di un treno regionale tra Savona e Genova

Arenzano – Un sussulto del treno, un pannello che si apre e un’orda di insetti (pare scarafaggi) che inizia a cadere dall’altro sui passeggeri e invade tutto lo scompartimento. Non si tratta di una scena di un film horror di terz’ordine ma di un fatto realmente accaduto su un treno regionale in viaggio tra Savona e Genova questa mattina.

I passeggeri, all’altezza di Arenzano, hanno avvertito uno scossone ed uno dei pannelli della carrozza si è aperto o rotto e dalla fessura che si è formata hanno iniziato ad uscire frotte di grossi insetti pieni di zampette ed antenne che certamente non ci si augura di avere come “compagni di viaggio”.

Alcuni insetti sono caduti sui passeggeri e in molti, presi dalla paura, hanno cercato di scappare.

All’arrivo del capotreno, allertato dai passeggeri, lo scomparto è stato chiuso ed avviato alla disinfestazione non appena giunto a destinazione ma per i passeggeri nemmeno un rimborso del biglietto.

Alcuni di loro sono rimasti choccati per quanto avvenuto e la vicenda potrebbe approdare in Tribunale.