Scarafaggi sul treno, disavventura per i passeggeri del Genova-Savona

Genova – Scarafaggi che improvvisamente invadono il vagone del treno, scatenando il disgusto dei passeggeri. E’ accaduto martedì scorso sul regionale in servizio sulla linea Genova-Savona.

Come riporta il Secolo XIX, i passeggeri di una sola delle carrozze, all’altezza di Arenzano, hanno notato gli scarafaggi uscire dall’intercapedine del vagone e riempirlo, invadendo i sedili.

Tra i presenti è scattato il reciproco aiuto, cercando di far cadere a terra gli ospiti indesiderati e, come da loro raccontato, rimanendo in piedi fino alla stazione di Savona.

Sull’accaduto Trenitalia, tramite l’ufficio stampa, ha fatto sapere che l’intervento del capotreno, immediatamente avvisato della situazione, è stato tempestivo. Dopo aver scattato alcune foto all’interno della carrozza, ha invitato i passeggeri a spostarsi nei vagoni adiacenti.

Dopo la segnalazione del capotreno, il vagone con gli scarafaggi è stato tolto e sottoposto ad una completa disinfestazione. Trenitalia sottolinea che episodi di questo tipo sono particolarmente rari perché le carrozze vengono sottoposte a periodiche operazioni di pulizia e sanificazione.