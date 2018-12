Droga in piazza Martinez a San Fruttuoso, arrestati due giovani

Genova – Un giro di piccolo spaccio di hashish e marijuana che aveva come luogo di ritrovo i giardini di piazza Martinez. A scoprirlo e bloccarlo la polizia che ha condotto un’indagine dopo aver bloccato alcuni giovanissimi in possesso di piccoli quantitativi di droga che veniva spesso consumata nella zona. Gli agenti sono risaliti ad un vasto giro di spaccio di sostanze stupefacenti che aveva tra i propri clienti molti giovani della zona che ora sperano che la notizia dei loro “acquisti” non arrivi ai genitori.

Le indagini sono risalite a due giovani che sono stati trovati in possesso di 160 grammi di hashish già pronti per essere rivenduti ad altri piccoli spacciatori che, a loro volta, la rivendevano anche a minorenni.

Attraverso le liste dei contatti telefonici e direttamente sul territorio, sono stati individuati e segnalati come assuntori di droga diversi giovani della zona ma le indagini proseguono ed altri nominativi sarebbero al vaglio degli agenti.