Freddo, 60mila euro da Regione Liguria per la convalescenza protetta dei senza fissa dimora

Genova – Sessantamila euro dalla Regione Liguria per proseguire il progetto “Il Basilico”, realizzato dalla Fondazione Auxilium all’interno dell’Ospedale Policlinico San Martino (Padiglione 10) per garantire una ‘convalescenza protetta’ a persone senza fissa dimora o in condizione di grave marginalità. Persone che, a seguito di episodi acuti, accessi al Pronto soccorso o ricoveri ospedalieri, necessitano di un periodo di stabilizzazione delle condizioni di salute. La giunta regionale, su proposta della vicepresidente e assessore alla Sanità e Politiche sociali Sonia Viale, ha stanziato 60mila euro destinati alla gestione della struttura che offre 15 posti letto in funzione h24 durante il periodo invernale.

“In queste giornate di freddo intenso – afferma l’assessore Viale – è fondamentale garantire le dimissioni protette e la continuità assistenziale per le persone più fragili. Questa struttura è indispensabile anche per ridurre i ricoveri impropri e evitare che queste persone, dimesse dal Pronto soccorso o dopo un intervento chirurgico, tornino a vivere in strada con un elevato rischio di riacutizzazione delle patologie e il conseguente ricorso a nuovi accessi alla rete ospedaliera”.

Il progetto ha consentito di migliorare la qualità di vita delle persone in condizione di povertà urbana estrema, favorire l’integrazione tra i sistemi sanitario e sociale, incentivando la presa in carico nel sistema sociosanitario di persone che, normalmente, sfuggono ai canali ordinari di accoglienza; favorire l’inclusione sociale attraverso la presa in carico da parte dei servizi sociali al termine del periodo di convalescenza.