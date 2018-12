“Il Famoso Canto di Natale del Signor Charles Dickens” al Teatro della Tosse di Genova

Genova – Uno dei classici di Natale arriva a Genova. Andrà in scena oggi, domenica 16 dicembre alle ore 16 al Teatro della Tosse, “Il Famoso Canto di Natale del Signor Charles Dickens”, nella versione de I Teatri Soffiati.

Intramontabile classico natalizio di Charles Dickens, il “Canto di Natale” racconta la storia dell’avaro Signor Scrooge e del suo viaggio fantastico tra le ingiustizie causate dal suo comportamento. Le gesta narrate nel libro sono ormai entrate nell’immaginario collettivo e in questa versione si intrecciano con le vicende di due orfanelli, che si moltiplicheranno in scena in un costante gioco di specchi sospeso tra le parole del grande autore Inglese e dei due narratori.

Lo spettacolo sarà preceduto alle ore 15 nel foyer del Teatro dal laboratorio gratuito per bambini “Marshmallows pupazzo di neve”, a cura di Yummi Cake Shop.

Il costo dello spettacolo sarà di 8 euro per gli adulti e di 6 euro per i bambini.