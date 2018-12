Museo dei Cappuccini, apertura straordinaria e concerto lirico

Genova – Giornata dedicata alla musica Museo dei Cappuccini di Genova oggi, domenica 16 dicembre, con l’apertura straordinaria e il concerto lirico con ensemble di archi.

L’appuntamento musicale, dal titolo “I colori dei sogni in attesa della luce” andrà in scena dalle ore 12.30 alle ore 16.30. Si esibiranno per l’occasione Antonella Fontana (soprano), Agostino Isola (primo violino), Youliana Kissiova (secondo violino), Ruben Franceschi (viola), Maurizio M. Gavioli (viola da gamba), Elena Mazzone (violoncello) e Gianni Grassi (arciliuto).

Ad arricchire l’offerta del Museo ci sarà la mostra dei presepi Liguri, inaugurata lo scorso 24 novembre. Fiore all’occhiello dell’esposizione è il prezioso corteo dei Re Magi attribuito ad Anton Maria Maragliano.

Altro pezzo pregiato è rappresentato invece dalle statuine di Pasquale Navone, apprezzato seguace delle stesso Maragliano. A completare la mostra una sezione d’arte che vuole rappresentare una riflessione sul significato del Natale, tra storia, tradizione e storia attraverso opere che spaziano da dipinti a sculture.