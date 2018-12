Pullman partito da Genova, ancora gravi i conducenti. Indagini sull’incidente

Genova – Restano gravi, all’ospedale di Zurigo, le condizioni dei due autisti del bus partito ieri mattina da Genova e che è rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale costato la vita ad una donna di Varese, Nicoletta Nardoni.

Uno dei due conducenti, in particolare, sarebbe in condizioni particolarmente gravi e si teme per la sua vita.

Intanto proseguono le indagini delle autorità elvetiche sulla dinamica e sulle cause dell’incidente ma sembra che il mezzo sia scivolato su una lastra di ghiaccio presente sul manto stradale per poi schiantarsi contro un guard rail. Un impatto violentissimo sul lato frontale che ha distrutto i primi posti del veicolo ed in particolare il lato conducente.

Le verifiche sul pullman proseguono anche alla ricerca di eventuali guasti che possano aver causato quanto avvenuto e per valutare eventuali responsabilità.

La donna deceduta lascia il marito ed un figlio.