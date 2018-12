Vaccini – Polemiche per il manifesto No Vax a Marassi

Genova – Nuove roventi polemiche per la nuova campagna “No Vax” comparsa nel capoluogo ligure e che mette in discussione la validità dei vaccini citando un contestato rapporto sulla diffusione delle vaccinazioni anti morbillo tra gli stessi operatori sanitari.

Un grande manifesto con la fotografia di un uomo in camice bianco, campeggia sul lungo Bisagno, nella zona dello Stadio, e riporta la frase “solo il 15% dei medici si vaccina” e la domanda, provocatoria, “ti fidi dei medici”?

La comparsa del manifesto è già stata accompagnata da una rovente polemica sui social e, ancora una volta, le reazioni si dividono tra chi è un convinto sostenitore dei vaccini e chi, invece, preferirebbe fossero di libera scelta dei cittadini.

Polemiche già azzerate dai dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che ha dimostrato come il mancato vaccino sia decisamente molto più pericoloso, per conseguenze e percentuali di mortalità e di danni gravi, rispetto ad una remota ma presente possibilità di controindicazioni post vaccino.

Ci si domanda anche se una simile campagna, che mette in discussione, ancora una volta, tutte le evidenze scientifiche sull’argomento, non configuri anche reati e se non debba esistere un “limite” alla libertà di espressione laddove questa possa causare gravi rischi per la popolazione o istigare comportamenti illegali visto che le vaccinazioni sono obbligatorie per Legge.

(foto MarcoGe)