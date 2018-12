Winter Park Genova, mercoledì sconti con “La Giornata dei Nonni”

Genova – Prosegue senza sosta il calendario di iniziative del Winter Park Genova, il caratteristico luna park mobile di piazzale Kennedy.

Mercoledì 19 dicembre, dalle ore 15.30 alle ore 19 e dalle ore 21 alle ore 24, arriva “La Giornata dei Nonni”, con sconti riservati a chi accompagnerà il proprio nipote nelle 135 attrazioni del Winter Park.

Gli eventi del parco proseguiranno poi lunedì 24 con l’arrivo di Babbo Natale in versione “sportiva” e venerdì 28 con la giornata dedicata ai disabili. In questa occasione, le attrazioni saranno aperte esclusivamente e gratuitamente per le persone con disabilità e i loro accompagnatori.

È inoltre attiva una convenzione con Radio Babboleo, che quotidianamente mette in palio, attraverso giochi radiofonici, biglietti omaggio per il Winter Park.