Allarme ghiaccio in via Adamoli da Prato a Molassana

Genova – Lastre di ghiaccio sull’asfalto con grave pericolo per automobilisti e motociclisti. Allarme presenza ghiaccio, alle prime luci dell’alba, in Val Bisagno, per la presenza di strada ghiacciata nel tratto tra Prato e Molassana di via Adamoli e in alcune strade interne al quartiere.

Automobilisti di passaggio alle 5 hanno lanciato l’allarme sui social anche per cercare di evitare incidenti e per avvisare gli altri automobilisti. E’ stato richiesto l’intervento dei mezzi spargisale per evitare ulteriori pericoli nelle ore serali, quando le temperature torneranno a calare drasticamente.