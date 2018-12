Genova – L’assessore Arianna Viscogliosi passa con il movimento arancione di Giovanni Toti

Genova – L’assessore del Comune di Genova Arianna Viscogliosi ha deciso di aderire al “movimento arancione” del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

A comunicarlo lo stesso assessore al personale e alle pari opportunità e diritti del Comune di Genova che, in una nota informa della sua scelta:

«Dopo averne parlato con il presidente della Regione Giovanni Toti e con il sindaco di Genova Marco Bucci, oltre che con i componenti del gruppo comunale – dichiara Arianna Viscogliosi – ho maturato la decisione di aderire al movimento arancione perché in quest’area ritrovo gli stessi valori liberal-democratici che hanno sempre contraddistinto la mia azione politica.»

«L’esperienza di governo degli ultimi diciotto mesi – continua Viscogliosi – è stata impegnativa e speciale: ho lavorato sodo e ho imparato molto dai colleghi con cui ho avuto modo di collaborare serenamente. La decisione sul prosieguo della mia attività politica si è fatta via via sempre più chiara: la strada da percorrere sarebbe stata al fianco delle persone che mi hanno dato fiducia incondizionata, chiedendo in cambio risultati e la condivisione di un progetto comune: il rilancio di Genova”.

Resta ora da capire se il passaggio di Viscogliosi al movimento di Giovanni Toti rappresenti un cambiamento anche nella prossima squadra di assessori che Toti porterà in campagna elettorale per le prossime elezioni regionali.