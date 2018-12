Giardini Luzzati, Bruno Morchio presenta il libro “Uno Sporco Lavoro”

Genova – Il passato di uno degli investigatori più amati dagli Italiani raccontato ai Giardini Luzzati. Si terrà oggi, martedì 18 dicembre alle ore 18, l’ultimo appuntamento del 2018 con il progetto letterario “Charla”.

Protagonista dell’incontro sarà Bruno Morchio, grande scrittore che presenterà il suo libro “Uno Sporco Lavoro. La calda estate del giovane Bacci Pagano”, dove vengono narrate le gesta della prima indagine dell’investigatore più famoso del Centro Storico Genovese.

La storia è ambientata a metà degli anni ’80. Bacci, dopo aver scontato cinque anni in prigione per una condanna ingiusta e tre in giro per il mondo, ha deciso di utilizzare il suo intuito infallibile per entrare nel mondo dell’investigazione privata. Il suo primo caso si trova nella riviera di Levante, dove deve proteggere la famiglia dell’Ingegner Silvano Rissi, in una vicenda ricca di colpi di scena e misteri.

Bruno Morchio nasce e vive a Genova, dove ha lavorato come psicologo e psicoterapeuta. Ha pubblicato articoli di letteratura e psicologia e il suo romanzo “Il profumo delle bugie” ha ricevuto il Premio Selezione Bancarella 2013. Ha scritto oltre dieci libri che vedono come protagonista l’investigatore privato Bacci Pagano, che hanno riscosso grande successo sia di pubblico che di critica.