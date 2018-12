Controlli a tappeto tra Loano e Albenga: un arresto e sette denunce

Albenga (Savona) – È stato attuato nella serata di sabato, un controllo a tappeto del territorio del Comune di Loano e ad Albenga, attraverso l’impiego dei Carabinieri della Compagnia di Albenga, operativi in uniforme e in borghese e supportati dalle unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Villanova d’Albenga e dell’elicottero A109 Nexus “Fiamma” in forza al 15° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Villanova.

I controlli delle “aree sensibili”, parchi pubblici, lo scalo ferroviario, esercizi pubblici, ed i numerosi posti di blocco dei principali vie di comunicazione delle due città hanno impegnato i militari fino a tarda sera; le ispezioni si sono estese anche a tutte le persone sottoposte a provvedimenti restrittivi di qualunque tipo.

I serrati controlli e le perquisizioni personali attuate da 6 pattuglie dedicate al territorio loanese ed albenganese, hanno consentito l’esecuzione di 1 arresto in flagranza di reato e 7 deferimenti in stato di libertà per violazioni al codice penale ed alla legislazione speciale nei confronti di altrettanti cittadini quasi tutti stranieri.

Tra le persone controllate tra Loano ed Albenga sono stati denunciati all’autorità giudiziaria tre cittadini marocchini di 24, 29 e 45 anni, tutti pregiudicati ed irregolari per violazioni di misure di prevenzione impostegli dal Questore di Savona e misure cautelari emesse dall’Autorità Giudiziaria.

Un commerciante 41enne di Albenga, invece, è stato denunciato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile per essere stato sorpreso in stato di ebrezza alcolica mentre si trovava alla guida della propria autovettura per le vie di Albenga. Patente ritirata per lui.

Ad Albenga, sempre i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, hanno ieri arrestato in flagranza per rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale, un 32enne marocchino dopo che questi aveva aggredito un addetto alla vigilanza privata del supermercato “Lidl” di via Isonzo nel tentativo di dileguarsi con alcune bottiglie di liquore appena rubate dagli scaffali dell’esercizio. I Carabinieri intervenuti immediatamente lo hanno bloccato sebbene il cittadino straniero abbia più volte tentato di colpire anche i militari. Stamattina ha risposto dell’accusa di rapina e resistenza davanti al Tribunale di Savona, che ha disposto la reclusione in carcere vista la recidiva del soggetto già finito in manette per reati contro il patrimonio. Al termine dell’udienza i carabinieri lo hanno pertanto associato al carcere di Imperia.

Le indagini condotte dalla Stazione di Albenga, a seguito di una rissa tra cittadini marocchini avvenuta venerdì scorso in via al Pimonte, nei pressi del parcheggio del Centro Commerciale “Le Serre” di Albenga, hanno consentito di identificarne i partecipanti, tre cittadini marocchini 22 38 e 48 anni, tutti pregiudicati per reati di spaccio, in cui un loro connazionale (anch’esso corresponsabile della rissa) è rimasto ferito riportando lesioni giudicate guaribili in 10 giorni dall’Ospedale di Albenga. Tutti dovranno rispondere in Tribunale di rissa aggravata.

Sono stati posti in essere anche controlli ed ispezioni presso gli scali ferroviari di Loano ed Albenga.

Controllati esercizi etnici a Loano sul lungomare e sulla Statale Aurelia già oggetto in passato di provvedimenti sospensivi della licenza. Gli accertamenti sono in corso di esame e dunque ancora al vaglio dei militari.