Incidente mortale sull’Autostrada A12 Genova – Livorno tra Recco e Rapallo in direzione Toscana

Rapallo – Incidente mortale sull’Autostrada A12 Genova Livorno poco dopo le 17,30. Per cause ancora da accertare ben 7 autovetture si sono tamponate causando il decesso di una persona e il ferimento di quattro persone in modo grave.

L’autostrada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso del 118 e dei vigili del fuoco e la successiva rimozione dei veicoli incidentati.

In corso anche le indagini per risalire alle cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Chiuso il tratto tra Recco e Rapallo, in direzione di Livorno.

Sul luogo dell’incidente, avvenuto all’altezza del km 26,500, sono intervenuti i soccorsi sanitari, i soccorsi meccanici e le pattuglie della Polizia Stradale, oltre al personale della Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Al momento (ore 18:20) si registrano 3 km di coda e per gli utenti diretti verso Livorno si consiglia di uscire a Recco per poi riprendere l’A12 a Rapallo dopo aver percorso la SS1 Aurelia.