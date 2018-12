Ponte Morandi – Oro Saiwa regala buoni spesa agli sfollati da spendere a Certosa

Genova – Buoni acquisto da donare alle famiglie sfollate bisognose e “spendibili” nei negozi della zona di Certosa, colpita dal crollo di ponte Morandi con un ovvio calo delle vendite dovuto al calo del passaggio di clienti dovuto al disastro.

L’idea è di Oro Saiwa in collaborazione con la Ong genovese “Music For Peace” che distribuirà fisicamente a 100 famiglie di Genova in difficoltà i buoni d’acquisto che ha finanziato il colosso dei biscotti e che saranno utilizzabili presso i commercianti del Civ di Certosa aderenti all’iniziativa.

“Abbiamo trovato il modo per andare incontro a due necessità. Il contributo aiuterà i commercianti di Certosa e allo stesso tempo numerose famiglie che ne hanno bisogno. Queste ultime, grazie all’intermediazione dei servizi sociali, riceveranno dei buoni per l’acquisto di prodotti presso attività commerciali del Civ di Certosa. Contribuiremo così a riattivare il commercio nel quartiere, ma anche a ripopolarlo, a toglierlo dall’isolamento. Allo stesso tempo, consentirà a numerose famiglie che attraversano un momento di difficoltà economica di trascorrere delle feste più dignitose, con meno preoccupazioni e, speriamo, più felici” dichiara Stefano Rebora, Presidente di Music for Peace.