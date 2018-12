Meteo Liguria – Fine settimana con qualche nuvola ma temperature decisamente miti

Genova – Correnti umide occidentali interesseranno la nostra regione nei prossimi giorni e porteranno un tempo mite con molti annuvolamenti medio-bassi non associati a precipitazioni importanti. Per il fine settimana è prevista la presenza di nuvolosità irregolare ma che non dovrebbe essere associata a precipitazioni con esclusione di qualche piovasco nello spezzino.

Le temperature in rialzo si attesteranno su valori piuttosto alti rispetto alla media stagionale.

Previsioni per venerdì 21 dicembre 2018

Nuvolosità irregolare su tutta la regione: nubi basse anche compatte sul settore centro-orientale verranno sormontate da una copertura medio-alta proveniente dall’arco alpino. Schiarite più ampie su Alpi Liguri, Bormida occidentale ed Imperiese. Qualche piovasco non si esclude tra pomeriggio e sera su Spezzino, Tigullio orientale e rilievi retrostanti la fascia costiera del Levante. Asciutto altrove.

Venti: A ponente deboli da nord al mattino, variabili nel pomeriggio. Sul settore centro-orientale ventilazione moderata dai quadranti meridionali, tendente a rinforzare da sud-ovest sullo Spezzino in serata.

Mari: Da mosso a molto mosso, localmente agitato al largo tra la sera e la notte.

Temperature: in aumento

Costa min: +5/+9 °C, max: +12/+14°C

Interno min: -3°/+2°C, max: +7/+10°C

Previsioni per sabato 22 dicembre 2018

Mare molto mosso con raffiche da sud ovest prossime ai 60km/h in mare aperto al mattino, ma in attenuazione nel corso della giornata.

Qualche piovasco al mattino sullo Spezzino, in attenuazione. Molte nubi sul restante settore orientale regionale e sul Genovese, ma con basso rischio di pioggia. Schiarite più ampie a ponente e sui versanti padani in genere.

Venti: Forti da sud ovest al largo, in via di attenuazione. Variabili sotto costa a ponente, deboli meridionali a levante.

Mari: Localmente agitato al mattino al largo e sul levante, ma con moto ondoso in attenuazione con il passare delle ore.

Temperature: In ulteriore aumento.

Tendenza per domenica 23 dicembre 2018

Ancora nubi sparse sul settore centro-orientale senza piogge, più soleggiato sui versanti padani e a ponente. Ventilazione debole meridionale, temperature stazionarie su valori miti.