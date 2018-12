Arenzano, “Maledetto Natale” in scena al Teatro Il Sipario Strappato

Arenzano (Genova) – Sarà in scena stasera, sabato 22 dicembre alle ore 21, presso il Teatro Il Sipario Strappato il nuovo spettacolo della Compagnia La Pozzanghera dal titolo “Maledetto Natale”.

Massimo e Giulia, i due protagonisti, si sono conosciuti da poco e sono profondamente innamorati l’uno dell’altro. Un po’ forzatamente si trovano a passare il Natale insieme: la sera della vigilia con la famiglia di lei e il pranzo del 25 con quella di lui. Riuscirà il loro rapporto a resistere alle insolite situazioni che si presenteranno davanti a loro durante i festeggiamenti Natalizi?

Uno spettacolo dai toni grotteschi e divertenti scritto e diretto da Lidia Giannuzzi, che salirà sul palco anche nel ruolo di attrice insieme Domenico Baldini, Carlo Damasio, Bruno Demartini, Roberta De Donatis, Francesco M. Giacobbe, Elisabetta Rovetta, Martina Pittaluga, Ilaria Scaliti e Matteo Travagli.

L’ingresso per lo spettacolo sarà di 12 euro per l’intero e di 10 euro per il ridotto.