Natale insieme a Busalla, ultimo weekend per il Mercatino di piazza Macciò

Busalla (Genova) – Si sta per concludere l’edizione di quest’anno di “Natale insieme a Busalla”, il calendario di eventi organizzati dalla Pro Loco per il Natale 2018.

Il Mercatino di Natale allestito in piazza Macciò, vero e proprio perno della manifestazione, sarà aperto ancora oggi sabato 22 e domani domenica 23 dicembre, dalle ore 10 alle ore 19. Sarà quindi possibile ancora per un weekend andare a caccia degli ultimi regali di Natale nelle caratteristiche casette di legno del Mercatino.

Inoltre, ad animare la cittadina ci saranno anche i banchetti dell’immancabile street food con piatti caldi preparati dai volontari della Pro Loco e il presepe animato organizzato dai Fratelli Azzali.

Il gran finale di “Natale insieme a Busalla” è in programma invece per domani alle ore 17, sempre in piazza Macciò, con i bambini che lanceranno verso il cielo le proprie letterine a Babbo Natale legate ad un palloncino, prima di prendere parte ad un divertente gioco a indovinelli.