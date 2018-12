Piazza De Ferrari, oggi il Confeugo 2018

Genova – Si rinnova anche quest’anno la tradizione del “Confeugo”, la cerimonia beneaugurante in programma per oggi sabato 22 dicembre.

Alle ore 16 da Calata Falcone Borsellino al Porto Antico partirà il corteo con i gruppi storici guidato dall’Abate del Popolo. Dopo aver percorso piazza Caricamento, via Frate Oliverio, piazza della Raibetta e via San Lorenzo, il corteo si sposterà in via Petrarca per arrivare infine in piazza De Ferrari alle ore 16.45.

Alle ore 17 circa l’Abate incontrerà il Sindaco di Genova Marco Bucci offrendogli il “Confeugo”, il tradizionale tronco di alloro ricoperto di rami che verrà in seguito acceso al rintocco della campana della Torre Grimaldina di Palazzo Ducale.

Alle ore 17.15, invece, nel Salone del Maggior Consiglio il Sindaco Marco Bucci, il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il Presidente de “A Compagna” Franco Bampi esprimeranno i loro auguri ai cittadini.

La tradizione del “Confeugo” si ispira ad un rito della Repubblica di Genova del XII secolo che consisteva nell’omaggio di una pianta di alloro da parte dell’Abate, rappresentante del popolo, alle massime autorità. Dopo aver percorso la Valbisagno, l’Abate giungeva davanti a Palazzo Ducale dove consegnava il dono al Doge, che in serata provvedeva ad incendiarlo in segno di buon auspicio.

Sospesa nel Settecento, la cerimonia è stata ripresa nel 1923 dall’Associazione “A Compagna”. Dal 1951 in avanti, il “Confeugo” è stato celebrato di anno in anno sempre con la tradizionale pianta di alloro e uno scambio di auguri accompagnati da commenti sull’anno appena trascorso e impegni per l’anno a venire.