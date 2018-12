Camogli, “La Bella Addormentata” in scena al Teatro Sociale

Camogli (Genova) – Il celebre balletto musicato da Pëtr Il’ič Čajkovskij arriva a Camogli. Andrà in scena stasera, domenica 23 dicembre alle ore 18, presso il Teatro Sociale “La Bella Addormentata”, a cura dell’Opera di Kiev e diretto dalla Prima Ballerina Olga Kifiak.

La compagnia, composta da 30 talentuosi ballerini, è conosciuta in ambito internazionale e si è esibita davanti a milioni di persone provenienti da tutto il mondo.

“La Bella Addormentata” è uno dei capolavori ballettistici dell’ottocento. Basato sulla fiaba di Charles Perrault, fu scritto dal principe e sovrintendente dei Teatri Imperiali di San Pietroburgo Ivan Vsevolozhsky.

La prima dello spettacolo andò in scena il 15 luglio 1890 presso il Teatro Mariinskij di San Pietroburgo e protagonisti di questo grande evento furono anche alcuni artisti Italiani: la direzione orchestrale venne infatti affidata a Riccardo Drigo, mentre Aurora, il personaggio principale, fu interpretata da Carlotta Brianza.

I biglietti per lo spettacolo avranno il costo di 30 euro per l’intero, 21 euro per il ridotto e di 18 euro per gli under 26.