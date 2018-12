Centro Storico, oggi caccia al tesoro natalizia per famiglie

Genova – Un evento per tutta la famiglia per festeggiare l’arrivo del Natale. Si terrà oggi, domenica 23 dicembre dalle ore 15 alle ore 17, la “Caccia al Tesoro Natalizia per famiglie” nel Centro Storico di Genova.

Divise in squadre, le famiglie partiranno da piazza San Lorenzo alle ore 15 e tramite una mappa di orienteering dovranno cercare e scoprire gli indizi disseminati lungo il percorso formato da vicoli e caruggi.

Le squadre saranno composte da una o più famiglie e non potranno mancare i bambini, che renderanno ancora più festosa e gioiosa la manifestazione. Nelle tappe del percorso saranno presenti figuranti in abiti storici pronti ad accogliere le squadre e a formulare le domande.

L’arrivo è previsto alle ore 17 circa al Mercatino di San Nicola per un finale con tanta cioccolata calda.

“Una bella occasione – dichiara Simonetta Saveri, responsabile dell’Agenzia per la famiglia – per stare insieme con la propria famiglia e tra famiglie, giocando, facendo sport e divertendosi, riscoprendo le nostre tradizioni”.

“Ho appoggiato fin da subito l’idea e collaborato alla sua realizzazione – sottolinea l’assessore al turismo e commercio Paola Bordilli -. Trovo importantissimo che grandi e piccini riescano a vivere un bel momento natalizio assieme scoprendo la magia del ‘gioco in famiglia’ e, al contempo, possano ammirare le bellezze del nostro centro storico scoprendo anche le botteghe storiche della nostra città: proprio attraverso il gioco si possono educare i futuri ‘clienti di domani’, coloro ai quali dobbiamo sempre più trasmettere la valenza dell’acquisto del prodotto locale e nel negozio di vicinato e il fascino delle botteghe storiche”.

L’iniziativa è organizzata dall’Agenzia Comunale per la Famiglia, dall’Assessorato alle Politiche del Turismo, Commercio e Artigianato e dall’Assessorato alle Politiche Sociali ed Educative. Per informazioni e iscrizioni sarà possibile contattare l’indirizzo mail agenziaperlafamiglia@comune.genova.it.