Ceriale, spettacolo musicale di Natale con Fabio Rinaudo e Claudio De Angeli

Ceriale (Savona) – Le canzoni e i suoni del Natale interpretate dalle cornamuse di Fabio Rinaudo e Claudio De Angeli. Andrà in scena stasera domenica 23 dicembre alle ore 18, presso la Chiesa di San Giovanni Battista di Paegna, frazione di Ceriale, l’appuntamento “Natale racconti di Cornamuse. Antichi suoni dell’aria”.

Vero fulcro dello spettacolo sarà la cornamusa, strumento presente nel panorama musicale da circa duemila anni. Nel mondo occidentale, è rintracciabile con certezza a partire dai tempi dell’Antica Roma e con il tempo diventerà uno dei topos nella raffigurazione della navità nell’arte figurativa.

Durante il concerto Fabio Rinaudo cercherà di raccontare la storia di questo strumento e di come esso sia diventato uno dei simboli del Natale. I due musicisti porteranno sul palco alcuni brani tipici del repertorio come la Piva Bergamasca, nota come “Piva Piva”, la celebre “Tu scendi dalle Stelle” e molti altri pezzi della musica Italiana, Francese ed Irlandese.