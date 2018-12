Incidente mortale a Santo Stefano Magra

La Spezia – Incidente mortale, la scorsa notte, a Santo Stefano Magra. Per cause ancora da accertare un’auto ha perso il controllo finendo contro il guard rail per poi ribaltarsi. L’incidente è avvenuto attorno alle 2,30 della notte scorsa, all’altezza della sede della Protezione Civile.

Sul posto sono accorsi i mezzi dei vigili del fuoco, del 118 e delle forze dell’ordine ma per l’uomo alla guida, un 55enne, non c’era più nulla da fare.

Non è ancora chiaro se l’uomo sia deceduto in seguito all’impatto o se, invece, sia morto per un malore causando l’incidente.

In corso le verifiche per accertare le cause dell’incidente ed eventuali responsabilità.

Sarà invece l’autopsia a chiarire le cause del decesso.