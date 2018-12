Savona, concerto di Natale con il Coro dei ragazzi di DNA Musica

Savona – Un appuntamento speciale per chiudere la Stagione Autunno 2018 dell’Opera Giocosa di Savona. Andrà in scena oggi, domenica 23 dicembre alle ore 11, presso la Chiesa di Sant’Andrea Apostolo di piazza Consoli del Comune il concerto di Natale del Coro dei bambini e ragazzi di DNA Musica di Savona.

A salire sul palco saranno quindi 35 giovani dai 5 ai 13 anni, che sotto la direzione di Liana Saviozzi proporranno al pubblico presente alcuni grandi classici della musica di Natale.

DNA Musica è un’associazione specializzata nell’educazione musicale per l’infanzia e l’adolescenza che ha come obiettivo la crescita culturale e umana dei bambini attraverso la musica. Fondata oltre dieci anni fa, conta oggi circa 150 associati. Il suo Coro si è esibito più volte a scopo benefico per associazioni come “Savona nel cuore dell’Africa”, “Associazione Cresci” e Telethon.

Questo il programma completo del concerto:

NinnaNeve

Santa Notte

Una Notte senza età

Lascia che nevichi

Holly Jolly Christmas

Buon Natale

Anche quest’ anno è già Natale

Sarà Natale se

Hallelujah

È la Notte di Natale

A Natale puoi

Buon Natale in allegria

L’ingresso al concerto sarà gratuito.