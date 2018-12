Camogli, Santa Messa Natalizia all’Abbazia di San Fruttuoso

Camogli (Genova) – È in programma per stasera, lunedì 24 dicembre, la tradizionale Santa Messa di Natale presso l’Abbazia di San Fruttuoso organizzata dal FAI – Fondo Ambiente Italiano. Alle ore 22.40, un battello della compagnia Trasporti Marittimi Turistici Golfo Paradiso partirà dal porticciolo di Camogli in direzione del borgo di San Fruttuoso.

La Santa Messa, che verrà celebrata dal Parroco di San Fruttuoso Padre Mario Pastorino, vedrà la partecipazione del coro “Voci d’Alpe” del Gruppo Alpini di Santa Margherita Ligure diretto da Giuseppe Tassi.

Terminata la cerimonia, i partecipanti avranno la possibilità di visitare il monastero benedettino, originario del X secolo e che dal Cinquecento fu proprietà della famiglia Doria.

A seguire, brindisi augurale con vin brulé e degustazione del tradizionale pandolce Natalizio. L’abbazia di San Fruttuoso fa parte dei Beni del FAI, che da Nord a Sud organizza eventi ed iniziative per la valorizzazione e la riscoperta dei tesori del nostro territorio.