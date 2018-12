Centro Storico, arrestato pusher in via San Bernardo

Genova – Uno spacciatore è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione della Maddalena nella nottata appena trascorsa.

I militari, impegnati in un servizio per il controllo del territorio, stavano percorrendo via San Bernardo, nel centro storico di Genova, quando hanno notato l’uomo cedere circa dieci grammi di hashish a due persone in cambio di denaro.

Gli uomini dell’Arma lo hanno quindi arrestato in flagranza di reato e ne hanno perquisito l’abitazione trovando ulteriori sette grammi di sostanza stupefacente, sequestrata dalle forze dell’ordine.